LE MANI SULLA CITTÀ

Davide Manlio RuffoloÈ un quadro allarmante e in continua evoluzione quello dipinto dalla Direzione Investigativa Antimafia in relazione alla diffusione delle organizzazioni criminali operative su Roma e dintorni. «Gli esiti investigativi e giudiziari degli ultimi anni continuano, a dar conto di una realtà, quella romana, particolarmente complessa sotto il profilo delle infiltrazioni criminali, che vedono all'opera qualificate proiezioni delle organizzazioni di tipo mafioso italiane (siciliane, calabresi e campane in primis), che sono riuscite agevolmente ad adattarsi alle caratteristiche socio-economiche del territorio di elezione», si legge nel rapporto semestrale pubblicato ieri dalla DIA. Un fenomeno in costante crescita e che ormai vede sempre più sfumare il confine tra le mafie autoctone e quelle tradizionali tanto che le prime evidenziano sempre di più modus operandi assimilabili alla fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p. e funzionali alla gestione di attività illecite tipiche, come traffici di droga, usura, estorsioni e reati contro la persona.Nella Capitale, inoltre, operano da tempo e in modo sempre più continuativo «qualificate proiezioni delle organizzazioni di tipo mafioso italiane (siciliane, calabresi e campane in primis), che sono riuscite agevolmente ad adattarsi alle caratteristiche socio-economiche del territorio di elezione» e che «all'occorrenza, queste compagini criminali sanno perfettamente intersecare i propri interessi non solo con i sodalizi di matrice straniera, ma, anche, con le formazioni delinquenziali autoctone».Tra le 386 pagine della relazione che fa riferimento all'intero territorio nazionale, si legge anche che in relazione alla specificità romana «costituisce un vero e proprio caposaldo giudiziario nel contrasto alle organizzazioni criminali romane, la sentenza emessa il 26 ottobre 2017, dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito della nota inchiesta Nuova Alba, che ha riconosciuto la sussistenza del metodo mafioso adottato sul territorio di Ostia dalle famiglia Fasciani, annullando con rinvio la sentenza di secondo grado»Ieri intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere Domenico Strangio, figura di collegamento tra la ndrangheta calabrese e il clan dei Casamonica, nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia svolto oggi a Rebibbia. Il 24enne originario di Locri in provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato ieri nella maxindagine della Procura di Roma sul clan attivo nella zona sud est della Capitale.