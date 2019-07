Le mani delle cosche sui parcheggi dello scalo di Malpensa: 34 arresti

Salvatore Garzillo

Ndrangheta e politica, malaffare e business dei parcheggi dell'aeroporto di Malpensa. L'indagine Krimisa della Dda di Milano è l'ennesimo capitolo sulla mafia al nord. Molti dei 34 destinatari dell'ordinanza eseguita ieri dai carabinieri sono gli stessi già condannati 10 anni fa per associazione mafiosa, vertici della locale di Legnano che ancora comandano la zona, indirizzano la politica e condizionano l'economia.

Dietro l'affare dei parcheggi c'è il 58enne palermitano Emanuele De Castro, condannato nel 2011 per associazione mafiosa e tornato libero il 14 ottobre 2015. La sua mano è sul Parking volo Malpensa, sul Malpensa car parking e sul 50% di Star parkings srls (tutti sequestrati). In manette, oltre ai pregiudicati Giuseppe Spagnolo, Vincenzo Rispoli e Mario Filippelli (in ordine di importanza gerarchica della locale), c'è anche un politico: Enzo Misiano, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Ferno (Varese) che è «uomo di fiducia e autista di Spagnolo, elemento di spicco della cosca Farao-Marincola» di Cirò Marina (Crotone). Misiano collega politica e ndrangheta, partecipa a due summit in cui vengono «definite strategie economiche della cosca e risolti contrasti interni al gruppo» tra cui la pacificazione tra Filippelli (scarcerato nell'agosto 2017) e De Castro (tornato libero il 14 ottobre 2015). Fondamentale per questa fase Spagnolo, il quale garantisce la formazione di un'unica banda e la spartizione dei guadagni destinati a confluire nella cassa comune che serve anche a supportare chi è in carcere.

In tanti hanno paura di finire dentro, in alcune intercettazioni ipotizzano arresti imminenti e rivelazioni dei pentiti. Così viene definito anche Danilo Rivolta, l'ex sindaco di Lonate Pozzolo arrestato nel 2017 (e non indagato in questa inchiesta) che ha ammesso di aver ricevuto l'appoggio dei calabresi attraverso un pacchetto di 300 voti in cambio dell'assegnazione dell'assessorato alla Cultura a Patrizia De Novara, nipote del boss Alfonso Murano, ucciso il 28 febbraio del 2006 a Ferno.

