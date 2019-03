Le lacrime del baby papà: «Mi ha rovinato la vita»

Si era confidato con la sua istruttrice di karate. E il suo racconto, contenuto nell'ordinanza del gip, ripercorre il rapporto fra il quindicenne e l'insegnante di ripetizioni: «Disse che la sentiva perché lei frequentemente minacciava di ammazzarsi e quindi cercava di sostenerla e tranquillizzarla. (...) Gli chiesi allora di chi fosse il figlio più piccolo di G., visto che lei non faceva mistero che il padre non fosse il marito». E lì, l'adolescente non ha retto più: «In quel momento scoppiò a piangere e disse che lei gli aveva comunicato che era suo. Iniziò a urlare dicendo che quella donna gli aveva rovinato la vita. Raccontò che la 31enne aveva scritto su Facebook di essere incinta e lui, spaventato dall'eventualità di poter essere il padre del bambino, l'aveva chiamata. Lei gli aveva detto di non preoccuparsi perché il bambino era figlio del marito ma, a gravidanza ormai avanzata, gli aveva confessato che in realtà il piccolo che portava in grembo era suo».(L.Cal.)

