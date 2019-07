Le indicazioni con il numero di posti auto? Vi mandano all'inferno: il sistema è in tilt

Paolo Travisi

Altro che smart city. Siamo lontani anni luce dalla città intelligente che dovrebbe aiutare il cittadino a districarsi nella giungla urbana, fornendo informazioni utili in tempo reale. A Roma, anche un servizio semplice, come un pannello elettronico, nato per indicare il numero di posti disponibili nei parcheggi di scambio, è destinato ad invecchiare senza entrare mai un funzione.

«A cosa serve?», si chiedono ancora oggi gli automobilisti in transito su viale Palmiro Togliatti, all'altezza del quartiere di Colli Aniene, guardando quei quattro segnalatori spenti. Ricostruirne la storia non è stato così facile. E lo stesso accade sulla Tuscolaana, All'Anagnina, a Cinecittà o a San Pietro. «Non ne sappiamo nulla» dicono dall'amministrazione comunale «chi li ha installati?».

L'installazione, risale a pochi anni fa in realtà, prima del Giubileo Straordinario della Misericordia, proclamato da Papa Francesco, che ebbe inizio l'8 dicembre 2015 e si concluse il 20 novembre dell'anno successivo. Il grande numero di pellegrini attesi a Roma, spinse l'amministrazione di allora ad una serie di interventi per migliorare la mobilità, tra cui questi pannelli elettronici che indicano 4 parcheggi di scambio, quasi sempre in corrispondenza con le fermate della metro. Pannelli arricchiti dalla distanza chilometrica e dal tipo di mezzo pubblico disponibile in quella fermata, peccato però che il display smart, non abbia mai funzionato. Un'installazione decisa da Atac, del tutto inutile, che mortifica la voglia di modernità dei romani. Ma a quanto pare questo piccolo mistero ha una soluzione.

La ditta esterna che si aggiudicò la gara d'appalto messa in piedi da Atac per la gestione e manutenzione dei pannelli, lo scorso anno, è stata revocata dall'incarico perché inadempiente nel suo servizio. Ora Atac deve attivare un'altra gara per la messa in funzione dei pannelli di segnalazione. Nella speranza che Roma diventi veramente una città intelligente. Per ora il sistema è in tilt.

Mercoledì 24 Luglio 2019

