Le graphic novel stanno diventando sempre un'importante realtà nella lettura dei ragazzi. Sanno conquistare, nella brevità e sintesi, anche i lettori più riottosi. Un panorama dalle sfumature affascinanti, in cui si delineano autori nuovi e riscritture. Proporre un classico ai ragazzi in questa forma ha due punti di forza, il primo è la riscrittura, sorprendente, unica, interpretata, il secondo è saper suggerire un titolo importante. Anna dai capelli rossi, di L. M. Montgomery è speciale. Una ragazzina piena di vita, fantasia, indipendenza si deve conquistare il suo spazio e le persone che le sono accanto. Non è mai facile crescere, e qualche volta è anche più difficile. Ma Anna non si perde mai di vista, e non perde mai il sorriso, così ben interpretato dalle illustrazioni di Brenna Thummler.

Anna dai capelli rossi adattata

da M. Marsdnen, Il Castoro, 15,50 euro

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

