Le feste sono alle porte, occorre prendersi cura di sé con una coccola in più e un trattamento più veloce.

In soccorso le case cosmetiche hanno realizzato fiale e capsule, potenziate con ingredienti specifici per la zona da trattare. Monodose, potenti, fluide, facili da usare sole o miscelate con crema, le fiale convincono anche le più pigre. È il caso delle liftanti effetto istantaneo che servono nell'emergenza di un party dell'ultimo momento. Cosa c'è di meglio di un ripasso al trucco cominciando dalla fiala? La spagnola Isdin ha elaborato Isdinceutics Instant Flash, trattamento intensivo rivitalizzante. Il Lift Firm crea un effetto lifting immediato; il Peptide Q10 riduce i segni di stanchezza; e il LineBoost attenuare i segni di invecchiamento. Stesso accade con il trattamento flash Collistar: le Fiale Ultraliftanti Effetto Istantaneo con il complesso Lift HD sono ideali come rimedio anti stanchezza e attenuazione rughe.

Sampar di Douglas è dedicato al contorno occhi. Formulato con il 45% di principi attivi concentrati, The Impossible Eye Care è il primo trattamento che dona una luminosità immediata e leviga visibilmente il contorno occhi, per uno sguardo rivitalizzato e più fresco. Possiede un'azione anti-rughe e antiocchiaie a lungo termine.

A casa Vichy il prodotto del momento sono le fiale Liftactiv Peptide-C con il 10 per cento di vitamina C pura e peptidi antietà. (P.Pas.)

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA