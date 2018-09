Le Ferrari perdono ma volano in chiaro: per Monza 10 milioni di spettatori su Rai 1

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Torna a ruggire la Rai. La lunga diretta del gran premio d'Italia, andato in scena domenica scorsa dalle 14 fino alle 17.15 sul primo canale, ha fatto registrare ben 9.711.00 spettatori unici. Un vero boom di ascolti, considerando che la corsa dell'altro ieri rimarrà l'unica per questo Mondiale a essere trasmessa in diretta e in chiaro. La media della telecronaca della prova è stata di 5.503.000 persone con uno share medio del 34,81%, una cifra non soltanto superiore a Sky (1,711 milioni e 10,8%) e Tv8 (1,280 milioni e 8,1%), l'altro canale no pay, ma nettamente migliore rispetto al 2017, quando gli spettatori furono poco circa 3 milioni. Lascia piacevolmente sorpresi anche un altro dato: l'attesa per la partenza delle Ferrari, schierate in prima fila, dalle 14 alle 15.05, è stata seguita da una media di 3.862.000, con share del 24.86%.(P.Bru.)