Le ferite, l'arma, l'auto a noleggio: le accuse che inchiodano Rocchi

Oggi è il giorno della verità per Fabrizio Rocchi, in carcere da venerdì scorso perché accusato di aver ucciso la madre di 68 anni.

Il 49enne dovrà rispondere, nel penitenziario di Velletri dove è detenuto, alle domande del giudice per le indagini preliminari e del sostituto procuratore sulla pesantissima accusa di omicidio nei confronti della genitrice Graziella Bartolotta.

Alcuni elementi trovati dagli investigatori nel villino di via del Pettirosso di Tor San Lorenzo durante il primo sopralluogo sulla scena del crimine, non avevano convinto infatti i carabinieri della compagnia di Anzio. Quelle tre profonde ferite larghe 12 centimetri stridevano con la versione fornita dal figlio della vittima, che sosteneva la tesi della caduta accidentale nel bagno.

Il movente del delitto risiederebbe in un rapporto conflittuale che Rocchi aveva da sempre con la madre, donna severa e che lo metteva spesso in difficoltà quando i due erano in pubblico.

L'arma usata dal killer, un posacenere o un vaso rotondeggiante, secondo l'accusa sarebbe stata gettata fra le siepi di un canale di scolo in via D'Avico (all'Infernett). Rocchi poi sarebbe andato a riprendere con un'auto noleggiata l'indomani dell'omicidio.

Fondamentali, per inchiodare l'assassino sarebbero le dichiarazioni della badante che ha scoperto il cadavere della donna.

