Le Fate Turchine, con il loro centro estivo aperto fino al 30/8, invitano i piccolini dai 6 mesi ai 10 anni a vivere un viaggio alla scoperta dei talent e delle capacità personali. Suddivisi in cinque classi - per fasce di età omogenee - le angurie, le fragole, i meloni, i cocchi e i fichi, ogni settimana saranno protagonisti di strabilianti performance.

Il lunedì si scoprirà tutti insieme quale talento nascosto dovranno tirare fuori, sperimentandolo in prima persona. Poi così, di giorno in giorno, a mettersi alla prova. Sempre a contatto con la natura, tra gli spazi esterni e l'orto didattico, e, soprattutto, di vivere appieno l'energia dell'estate grazie a due piscine esterne per tante nuotate e tuffi in allegria. Inoltre c'è anche la possibilità di apprendere piccole nozioni di lingua inglese con metodologia Hocus & Lotus. Ovviamente non mancherà divertimento, creatività e voglia di sperimentare e divertirsi. Grande attenzione anche all'alimentazione corretta lungo tutta la giornata, con una scelta di ingredienti di qualità necessari allo sviluppo del bambino nelle differenti età.

Asilo Le fate Turchine via delle Fornaci

di Tor di Quinto 10, da lunedì

al venerdi dalle 8,30 alle 16,30. Info e prenot.: centroestivolefateturchine.it

