Le famiglie con disabili: «Da noi niente infermieri»

Al fianco degli infermieri (scesi in piazza ieri contro il precariato e gli stipendi troppo bassi) anche le famiglie dei pazienti disabili: perché senza infermieri, salta anche l'assistenza. E le famiglie restano sole. Gli infermieri non lavorano solo negli ospedali ma anche nelle case dove assistono a domicilio pazienti ad alta complessità. Per la continuità di cura c'è bisogno di personale stabile: «La la permanenza degli infermieri nelle nostre case - spiega Serena Troiani, presidente di Adi famiglie italiane - è discontinua a causa di condizioni lavorative con scarsa tutela. Il personale che arriva nelle nostre case non è nelle condizioni di offrire quella fondamentale stabilità a famiglie fragili come le nostre, già seriamente minate dal dramma della malattia. Chiediamo diritti per gli infermieri e, quindi, anche per noi».(L.Loi.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA