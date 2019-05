«Le emergenze probatorie acquisite, sebbene diano piena contezza dell'esistenza di un progetto comune di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati diretto a corrompere Giovanni Alemanno e Franco Panzironi, attraverso l'offerta oltre che di corresponsioni di denaro anche di altre utilità non descritte nell'imputazione (appoggio elettorale, procacciamento di voti, promessa di assunzione di una persona da parte delle cooperative gestite da Buzzi), non dimostrano che Alemanno fosse consapevole del legame che univa Buzzi a Carminati e tanto meno che potesse avere contezza del sodalizio criminoso, riconducibile ai due». È quanto scrivono i giudici della II sezione penale del Tribunale di Roma nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 25 febbraio ha condannato l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito nell'ambito del filone del processo di Mafia Capitalè. «Non si ritiene provato che Alemanno fosse legato al sodalizio né che lo favorisse consapevolmente non essendovi prove di contatti né diretti né mediati tra Alemanno e Carminati». L'ex sindaco: «Gli stralci delle motivazioni della sentenza a mio carico convalidano definitivamente la mia totale estraneità al sodalizio criminale di Mafia Capitale. In questo modo viene ridimensionata la portata delle accuse che mi sono state mosse, sottolineando come non ci sia alcuna risultanza che io fossi a conoscenza del legame tra Buzzi e Carminati: in appello dimostrerò la mia onestà».

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA