Le donne europee dormono di più

Dimmi chi sei e ti dirò come dormi. L'Università finlandese di Helsinki ha infatti tracciato per la prima volta una mappa mondiale del sonno, misurando un quarto di milione di notti di giovani tra i 16 e i 30 anni. Lo studio, condotto dalla ricercatrice Liisa Kuula e pubblicato sulla rivista scientifica Sleep Medicine, ha fatto emergere dei risultati interessanti.

Il sonno varia in modo sostanziale in base a tre elementi: regione geografica, età e sesso. Si dorme di più in Europa e in Nord America, ad esempio, molto meno nei Paesi asiatici. Anche se, come sottolinea Liisa Kuula, «la necessità di dormire non cambia molto da una cultura all'altra, ma a seconda di quanto tempo si decide di riservare al sonno».

Per quanto riguarda il sesso, le giovani donne sono le più dormiglione. In testa ci sono le ragazze dai 16 ai 25 anni, che hanno bisogno di riposarsi più a lungo (anche perché vanno a letto prima). Inoltre più si invecchia, meno si dorme. Dai rilevamenti è emerso infatti che a 30 anni, rispetto ai 16, si hanno 24 minuti in media di riposo in meno e si passa da 7 ore e 53 minuti in adolescenza a 7 e 29. Ma non è tutto, perché gli esperti hanno rilevato che a modificarsi sono proprio i ritmi del sonno. Dall'adolescenza e fino ai 24 anni ci si mette a letto tardi e ci si sveglia tardi, mentre dai 25 ai 30 la tendenza si inverte.

«Abbiamo acquisito un set di dati eccezionalmente vario ed esteso che fornisce importanti conoscenze di base sul sonno tra diverse fasce di età in tutto il mondo», hanno concluso i ricercatori dell'università finlandese. E dai risultati emersi - forse - sarebbe il caso che i giovani ricordassero più spesso il vecchio adagio: «chi dorme, non piglia pesci».

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

