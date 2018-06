LE CURIOSITÀ

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La giornata era di quelle calde. Caldissime. Col sole che picchiava forte e la voglia di mare che sicuramente batteva il dovere civico. E così, nei seggi del III municipio, sono stati moltissimi gli elettori che si sono presentati in costume e ciabatte. E così tra lo stupore dei presidenti di seggio si è assistito uno show degno della spiaggia di Capocotta.Da segnalare c'è poi il più piccolo elettore: si tratta di Matteo. Un mese esatto di vita che ha accompagnato mamma Eleonora e papà Luca a votare prima di andare al battesimo. «Lo avevamo programmato - spiega il neo papà - e siamo parenti di uno dei due candidati, quindi proprio non potevamo mancare a questa tornata di ballottaggio». Chi è il candidato? «Top secret - ride la mamma - una cosa è certa ci ha già detto che non verrà al rinfresco dopo la cerimonia». Lui, il bebè, ha aspettato a turno che mamma e papà votassero per poi andare tutti insieme alla vicina parrocchia di Santa Maria della Speranza.