Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe dell'atto di filiazione del bambino, anche se riconosciuta nel paese straniero. Lo ha deciso la Cassazione, sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell'«adozione particolare». Il verdetto è «a tutela della gestante e dell'istituto dell'adozione» per via della legge che in Italia vieta la maternità surrogata: quindi vale anche nel caso in cui l'utero in prestito sia offerto gratuitamente. Fermo restando che il padre biologico è «padre a tutti gli effetti giuridici». Al centro della decisione c'è il noto caso di Trento, dove la Corte di Appello - nel 2017 - diede il via libera a due padri per i gemellini nati nel 2010 in Canada. Il verdetto però - sentenza 12193 - è anche un bicchiere mezzo pieno. Riconosce che nelle coppie dello stesso sesso «il concepimento e la nascita» dei bambini avvengono «in attuazione di un progetto genitoriale», che non è dunque appannaggio esclusivo delle unioni etero.

