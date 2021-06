Le cessioni come condizione necessaria per fare mercato. Sarà un'estate calda per il diesse della Lazio Igli Tare che dovrà sfoltire una rosa extra large per accontentare il neotecnico Sarri. Una vera e propria impresa, considerato che il tecnico ha chiesto almeno un paio di innesti già per il ritiro di Auronzo in programma dal 10 luglio. La soluzione più immediata si chiama Correa che ha molto mercato soprattutto in Premier e consentirebbe di incassare denaro fresco (la richiesta è di 50 milioni ma a 40 si può chiudere) da reinvestire. In attesa di fare chiarezza sul futuro anche di Strakosha e Lazzari, sono diversi i nomi sul taccuino di Tare. Orsolini è la prima alternativa a Julian Brandt, ala del Borussia Dortmund. L'attaccante del Bologna è un'alternativa gradita a Sarri che lo voleva già alla Juve. A centrocampo il nome caldo resta Lucas Torreira. (E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

