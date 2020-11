“Le Canaglie”, la Lazio di Chinaglia raccontata attraverso gli anni di piombo

“Le canaglie” è la storia corale di un gruppo di giovani e del Paese spaccato in cui la loro vicenda prende vita. Quel gruppo è la squadra di calcio più folle che sia mai esistita in Italia, la Lazio dei maledetti, quella di Giorgio Chinaglia, Wilson, Martini, Garlaschelli, che in poco più di 5 anni, fra l'ottobre 1971 e il gennaio 1977, supera gli avversari in campo, ma finisce per distruggere se stessa, passando dalla serie B allo scudetto, nella domenica in cui gli italiani votano per il divorzio. Sono loro le canaglie, calciatori ventenni che girano armati, si lanciano con il paracadute, scatenano risse al cinema e al ristorante, fuggono dai ritiri per andare al night.

Angelo Carotenuto per raccontare tutto questo, per trasformarlo in romanzo e letteratura, inventa la voce mesta e malinconica di Marcello Traseticcio, fotografo di un quotidiano popolare di Roma.

Angelo Carotenuto, Le canaglie, Sellerio, 364 pp, 16 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA