Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le bellezze del patrimonio mondiale Unesco viaggiano in autostrada grazie a Sei in un Paese meraviglioso. La quarta stagione, nata da un'iniziativa di Autostrade per l'Italia, ritorna in prima serata da stasera alle 21.15, su Sky Arte HD, con dieci nuove puntate per condurre alla scoperta di altrettanti beni Unesco. Il filo conduttore del racconto, infatti, sarà, come di consueto, la scoperta del patrimonio Unesco raggiungibile dalla rete autostradale, descritto e valorizzato nelle Aree di Servizio di Autostrade per l'Italia.A condurre il programma - prodotto da Aspi e ideato dal direttore relazioni esterne Francesco Delzio - sono il comico Dario Vergassola, per la quarta volta protagonista, e la new entry di questa stagione, la conduttrice televisiva Roberta Morise, appassionata di viaggi e di narrazioni on the road. I due accompagneranno gli spettatori alla scoperta delle Langhe, di Roero, Monferrato e di Pisa e di altre meraviglie nazionali.Il format televisivo rientra nel più ampio progetto Sei in un Paese Meraviglioso, lanciato da Autostrade per l'Italia nel 2013, per offrire agli automobilisti esperienze di viaggio originali e coinvolgenti, in partnership con Touring Club e Slow Food. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere il turismo di qualità, valorizzando molte aree del paese le cui bellezze sono ancora poco conosciute, per far scoprire agli italiani il patrimonio artistico, culturale, ambientale e gastronomico del paese.