LE AVVERSARIE

C'è solo l'Italia a punteggio pieno dopo la prima coppia di partite nel gruppo J verso Euro 2020. La Bosnia, infatti, si fa raggiungere a Zenica sul 2-2 dalla Grecia. Lo juventino Pjanic segna il provvisorio 2-0, ma poi si fa espellere al 65'. Per gli ellenici, pari di Kolovos all'85'. Entrambe sono a quota 4. Primi 3 punti invece per la Finlandia, vittoriosa 0-2 in Armenia. Per gli uomini di Roberto Mancini l'arrivederci è ora all'8 giugno allo stadio Olimpico di Atene contro la Grecia. L'11 giugno, poi, appuntamento all'Allianz Stadium di Torino con la Bosnia.

Soddisfazioni azzurre anche dall'Under 19 che, con il 20 di Padova sulla Serbia (doppietta dell'atalantino Piccoli) centra la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria, che si disputeranno in Armenia dal 14 al 27 luglio. (M.Sar.)

