Le auto più pazze del mondo si esibiscono a Villa Borghese

Marco LobassoA Roma le auto più pazze del mondo. Domenica prossima a Villa Borghese arriva per la prima volta nella Capitale la Soapbox Race, la gara di automobili più folle del mondo. Alla prova, ideata dalla Red Bull, partecipano solo macchine senza motore e artigianali. Nel corso della giornata i mezzi più stravaganti e originali d'Italia si ritroveranno al Tempio di Antonino e Faustina (ingresso da viale Pietro Canonica) dove, a partire dalle 12 (ingresso gratuito), 70 team a bordo della propria Soapbox si sfideranno per raggiungere nel minor tempo possibile il traguardo in fondo a una discesa di 500 metri. Una folle cronometro che divertirà gli appassionati.Composte da massimo quattro partecipanti, nel ruolo di piloti e spingitori, le squadre si esibiranno in spettacoli e danze propiziatorie davanti alla giuria composta dal celebre volto tv Chef Rubio, Ylenia, l'amatissima voce di Radio 105, radio partner dell'evento, la cantante e star del web Giulia Penna e il pilota di Moto3 Fabio Di Giannantonio, che assegneranno punti extra in base alla spettacolarità degli indumenti indossati e delle coreografie improvvisate prima della partenza.A commentare live la gara e a intrattenere il pubblico il conduttore Omar Fantini e gli Actual, il duo romano formato da Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci. Tra gli ospiti anche il campione mondiale di motocross Tony Cairoli, con Giacomo Redondi, la schermidrice Rossella Fiamingo, il biker Simone Barraco, lo sciatore freestyle Markus Eder e l'e-gamer Daniele Paolucci, Alessandro Mazzara campione di skateboard.«Sarà come disputare Giochi senza Frontiere nel cuore di Roma», spiega Carlo Rinaldo in squadra con Aperiteam, alla guida di un'auto che assomiglierà a una cornamusa. Ci sarà da divertirsi...riproduzione riservata ®