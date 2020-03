le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti, ho letto che con i Fiori di Bach sia possibile fare miracoli. E io ho proprio bisogno di un miracolo per il mio cagnolino, Freddie, che ha 2 anni ed è super viziato. Infatti, purtroppo ne combina di tutti i colori in casa; se non ottiene qualcosa, abbaia o guaisce: insomma, è una peste. Mi può aiutare? Grazie e complimenti per la sua bella rubrica. Andrea

Caro Andrea, mi dispiace deluderla, ma il problema non è risolvibile soltanto somministrando i Fiori di Bach o altre terapie naturali (vedi Fiori Australiani, Omeopatia o Fitoterapia). Tutti questi rimedi naturali, ovviamente ben prescritti, potranno sicuramente aiutare a risolvere il problema ma la cosa più importante in questo caso è una Terapia Comportamentale.

Non si offenda e non ideve interpretare male le mie parole: lo sbaglio principale consiste nel rapporto che vive con Freddie e soprattutto con la gestione del vostro rapporto quotidiano.

Mi spiego meglio: come una persona, anche un cane, ha necessità di fare una dieta sana, ma è altrettanto importante una dieta positiva fatta di interazioni quotidiane relazionali adeguate.

Al nostro cane dobbiamo dedicare il giusto tempo, farlo socializzare con gli altri cani, ma mettergli anche dei paletti educativi dai quali non deve assolutamente uscire, dobbiamo essere in poche parole non un padrone autoritario, ma anche un padrone positivo e autorevole. Questo assicuro, non è semplice, ma fattibilissimo. Se non si parte bene dall'inizio però si compiono molti errori.

Ai miei clienti-pazienti faccio sempre questo esempio: «se viziate vostro figlio sin da piccolo, quando avrà 18 anni cosa vi risponderà se gli direte di rientrare a casa alle 22?»

Se il padrone non è autorevole, ed ha ben chiaro come si deve muovere con il suo Freddie, il cane sarà più vulnerabile all'Ansia da Separazione, con tutti quei problemi che ne conseguono: distrugge la casa, ulula e guaisce, mordicchia persone e cose, non vuole stare al guinzaglio, e lui da tutti questi atteggiamenti ottiene una sorta di gratificazione, assumendo il centro dell'attenzione.

Il cane ora ha ben 2 anni, ma se mi ascolta, assicuro, può quanto meno migliorare molto: deve far seguire in questo percorso da un educatore cinofilo e forse meglio ancora da un collega comportamentalista e vedrà che andrà tutto per il meglio. Mi tenga aggiornato. Saluti cari a tutti.

Martedì 17 Marzo 2020

