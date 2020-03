le anim@il

Carissimo dottor Alessandro Benvenuti, complimenti per la sua bella rubrica che seguo tutte le settimane mentre mi reco al lavoro in metro. Mi rivolgo a lei perché ho un grosso problema con il mio Setter Irlandese, Vasco, che non riesco a risolvere e che dura ormai da ben sei mesi. Lui presenta una lacrimazione continua da un occhio, a volte con fuoriuscita di pus giallastro. La mia veterinaria mi ha prescritto una pomata che vedo essere a base di cortisone, ma dopo due o tre giorni da quando sospendo di mettergliela, tutto ritorna come prima. Sono disperato, anche perché lui cerca di grattarsi con la zampa il muso, ed io le confesso che sto cominciando ad aver paura che possa anche non vederci. La ringrazio anticipatamente, sperando che si possa risolvere qualcosa. Lorenzo

Caro Lorenzo grazie prima di tutto per le belle parole che fanno sempre piacere, anche a nome di tutta la redazione.

Vediamo di fare qualcosa per il suo Vasco e per cercare di far ridurre la tua preoccupazione. Non nego che per poter fare una valutazione precisa mi mancano dei dati molto importanti (come ad esempio l'età, le eventuali patologie avute in precedenza, se ha subìto dei traumi all'occhio interessato, ecc.), ma cercherò di dare dei consigli per così dire in linea di massima, per cercare quanto meno di indirizzarti a fare le cose migliori per il suo cane.

Darò delle indicazioni ma consiglio di confrontarsi con la collega e di parlargli delle sue perplessità ed apprensioni. La prima cosa da fare è quella di cercare di tenere il più pulito possibile l'occhio e per questo può utilizzare un collirio a base di Euphrasia e Camomilla. Mi raccomando lo faccia sempre, il più spesso possibile. Dovrebbe inoltre cercare di notare se l'occhio, una volta mantenuta la sua pulizia, perda ancora e se la lacrimazione sia continua o intermittente.

Questi dati saranno poi importanti per la collega che lo visiterà per cercare, insieme ai dati ottenuti da una visita oculistica, di emettere una diagnosi ed una terapia appropriata. Infatti, caro Lorenzo, la cosa da fare è quella di rivolgersi forse ad uno specialista che possa valutare con serenità la gravità della patologia.

Non si preoccupi perché spesso anche patologie di una certa gravità, come ad esempio cheratocongiuntiviti, ulcere corneali si risolvono con dei buoni successi, ma bisogna cercare di intervenire al più presto.

Può comunque già iniziare una integrazione con degli integratori a base di acidi grassi omega3 e omega 6, che di sicuro aiuteranno il tuo cane ad una più rapida ripresa. Una volta fatta questa visita fammi avere vostre notizie. Cari saluti e una carezza a Vasco, mi raccomando.

