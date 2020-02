le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti io e mio marito seguiamo sempre con tanto interesse la sua rubrica settimanale e quindi ci siamo decisi di scriverle per il nostro Arthur, un Cavalier King Spaniel: ma è proprio vero che questa razza possa essere a rischio ed avere dei problemi al cuore? Lo chiedo perché al nostro cucciolo di 7 mesi, dopo vari mesi di ricerca, è stata diagnosticata una insufficienza cardiaca. Possiamo aiutarlo in qualche modo? Possiamo utilizzare anche dei rimedi naturali in questo senso? Grazie veramente per la sua cortesia e competenza a disposizione di tutti noi amanti degli animali. Un caro saluto da tutti noi.

Maria Luisa e Marco

Cari Maria Luisa e Marco grazie per la vostra fiducia e fedeltà nel seguirci tutte le settimane. Mi dispiace ma purtroppo devo rispondervi di sì: in effetti il Cavalier King Spaniel, cane simpaticissimo, è, insieme ad altre razze particolarmente selezionate (Boxer, Alano, Pastore tedesco, Bull-dog inglese, Chihuahua, ed altri) statisticamente più colpito da patologie congenite e non.

Queste patologie possono manifestarsi nelle forme più gravi, sin dai primi giorni di vita, ma più spesso nei primi mesi di vita. È necessario da parte del medico veterinario, quando ha dubbi all'esame clinico (ad esempio all'ascultazione), ricorrere a degli esami strumentali come ad esempio un elettrocardiogramma ed un ecocardio-doppler per permetterci di individuare la patologia e di valutarne al meglio la gravità. In questo modo sarà possibile anche stabilire un adeguata strategia terapeutica per compensare gli eventuali disturbi circolatori.

È importante che tutti i soggetti con problemi congeniti non vengano deputati alla riproduzione per evitare che questa patologia si diffonda; purtroppo a volte questo non avviene ed è anche per questo, oltre all'estrema selezione per la bellezza, che queste patologie sono sempre più frequenti. Vi posso comunque dire, per tranquillizzarvi, che ho molti soggetti in cura da anni, con problemi di insufficienza cardiaca che conducono una vita di ottima qualità anche se ovviamente sempre sotto controllo medico. Da un punto di vista preventivo vi posso consigliare di affidarvi al vostro medico veterinario di fiducia ed intanto potrete utilizzare degli integratori naturali a base di Carnitina ed Arginina e magari passare ad una dieta, ben bilanciata casalinga, per cercare di aiutare il vostro Arthur al

meglio. Resto in attesa di vostre notizie.

Un caro saluto a tutti ed una carezza al ragazzo. Grazie ancora per avermi scritto. Un abbraccio.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA