le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, la mia Yorkshire di anno mezzo di età, Cloe, ha avuto 4 mesi fa una parainfluenza infettiva; purtroppo si è già fatta, da quell'episodio due bronchiti ripetitive. Siamo andati insieme in montagna e invece di migliorare ci risiamo. Abbiamo fatto antibiotici e fluidificanti per due settimane ed è stato quasi come acqua: ora dovrò fare per 3 gg aerosol con degli antinfiammatori. La mia piccola è tonica, tossisce quando corre e durante la notte e al risveglio ha appetito; pesa circa 2 Kg. Un'ultima cosa: quanto deve mangiare e in che proporzioni di carne e riso? Grazie per la sua attenzione! Carla

Cara Carla mi dispiace molto per la sua Cloe: penso che probabilmente sia stata una forma infettiva di quelle subdole che colpiscono i cuccioli con patrimoni immunogenetici particolarmente delicati. Non le nego che mi lascia un attimo perplesso il fatto che l'insorgenza degli attacchi sia quella da lei descritta.

Certamente un cane con una forma respiratoria recidivante sotto sforzo tende a tossire, ma il fatto che lo faccia anche soprattutto la notte e al risveglio mi farebbe valutare anche la sua funzionalità cardiaca, visto poi che la razza purtroppo presenta a volte anche delle patologie genetiche che interessano il miocardio.

Quasi sicuramente avrete effettuato delle radiografie che dovrebbero avervi dato anche delle immagini cardiache oltre che polmonari, ma se non fosse avvenuto valuterei la possibilità di far compiere un esame eco-cardiografico.

Valuterei comunque attentamente anche la morfologia della trachea e dell'esofago, per poter escludere patologie congenite (ad es. Megaesofago e/o RestringimentoTracheale). Per l'alimentazione, se non volete utilizzare dei cibi dietetici commerciali, può attuare una dieta così composta: 25-30 gr. di riso integrale lessato, 50-60 gr. di pollo e/o tacchino lessati o cotti alla piastra senza olio, una mezza zucchina ed una mezza carota lessate e premute, un cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Il tutto ovviamente si intende nell'arco della giornata, da suddividere preferibilmente in due pasti con quello serale più sostanzioso e le dosi dipendono anche dal tipo di attività che compie l'animale. Spero di avere presto notizie di Cloe. Un caro saluto.

