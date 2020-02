le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, le scrivo per avere un suo prezioso consiglio in merito allo stato di salute del mio cane, Jeff, un Barboncino (sterilizzato), che vive con me da quasi 15 anni. Un anno fa avevo notato che beveva più del solito e col passare del tempo aveva anche perso peso, nonostante l'appetito non gli mancasse. Dopo aver fatto le analisi del sangue si presentavano tutte le transaminasi alterate. Le sono state fatte per 6 giorni delle iniezioni di antibiotico direttamente dalla mia veterinaria ed è stata prescritta una dieta leggera con prodotti dei mangimi dietetici.

Inoltre è stata prescritta una terapia da ripetere ogni uno o due mesi di vitamine. Mi è stato consigliato di controllare il peso che non si abbassi al di sotto dei 4,5 chili. Ed ad oggi Jeff continua a bere sempre abbastanza, mangia voracemente, sporadicamente vomita e va un po' in diarrea. Secondo lei esistono cure alternative o a supporto efficaci per un recupero maggiore del peso e questa condizione corrisponde a una malattia cronica? La saluto cordialmente. Katia

Cara Katia prima di tutto le faccio i miei complimenti per aver saputo curare il suo Jeff per ben 15 anni e sempre con molto amore.

Sinceramente le consiglierei di fare degli altri accertamenti, sia come analisi del sangue ( come ad es. emo-biochimico completo) ma soprattutto una ecografia addominale per verificare lo stato della struttura del fegato, dei reni, dell'intestino e pancreas e le dimensioni dei linfonodi addominali. Capire per quale motivo questi parametri, che indicano sofferenza epatica, siano alti è fondamentale perché il fegato è uno degli organi più importanti. Difatti partecipa a numerose funzioni organiche ed ha una funzione di vero e proprio carburatore dell'organismo. Le patologie epatiche possono avere molte cause tra cui intossicazioni (ad es. alimentari, veleni, farmaci etc.) virali, batteriche, neoplastiche. Essendo il fegato un organo fondamentale per i processi di demolizione e assimilazione dell'alimento è importante cercare di non affaticarlo con una dieta leggera ricca di verdure e cereali , carne bianca o pesce, e pochi grassi.

Le terapie dovrebbero essere a base di spato-protettori e di alti dosaggi di vitamina C. Cerchi di eseguire gli accertamenti che ho consigliato (l'ecografia e altre analisi del sangue e delle urine) e mi faccia sapere gli sviluppi così potremo approntare anche delle terapie alternative con dei Rimedi Naturali. Un caro salute a lei e al suo amato Jeff.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

