le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo per avere dei suoi consigli per la mia barboncina Molly. È una taglia piccola di circa 5 anni, che soffre da un paio di settimane di calcoli ai reni, e successivamente dopo delle visite accurate è emerso anche un'infiammazione della vescica. La cura prescritta è stata a base di antinfiammatori ed antibiotici. Io vorrei sapere se possiamo fare qualcosa di Naturale e soprattutto se pensa che sia necessaria la chirurgia. Le siamo tutti grati se potesse risponderci. Grazie per la sua attenzione.

Saluti, Mary e Marco

Cari Mary e Marco cercherò di darvi una mano anche se non vi nego che la cosa mi riesce alquanto difficile, visto che mi mancano dati anamnestici per me importanti. Ad esempio, dovrei sapere se è stata fatta la diagnosi di calcolosi renale tramite ecografia. Questa informazione è fondamentale per capire la perfetta localizzazione dei calcoli, le loro effettive dimensioni, se sono presenti anche in altri distretti dell'apparato urogenitale (vescica, reni, uretra, ecc.).

Inoltre dovrei sapere se sono state effettuate analisi del sangue (ad esempio, profilo renale) e soprattutto delle urine (esame completo, compreso il sedimento). Sono analisi che permettono di verificare la funzionalità renale del cane e appurare che tipo di calcoli è presente.

Sapute queste notizie, si può approntare una terapia mirata a risolvere il problema o quantomeno a mantenere il cane in uno stato di equilibrio stabile. Ovviamente prima di tutto vi consiglio di confrontarvi con il vostro medico veterinario di fiducia per comprendere la migliore strategia da intraprendere.

Potrete intanto pensare di utilizzare del Cantharis come rimedio omeopatico e della Solidago e dell'Equiseto come fitoterapia per almeno 3 settimane. Altro aspetto molto importante è la gestione del cane intesa come abitudini alimentari e di vita.

Ad esempio, sarà necessario far bere a Molly un'acqua appropriata al tipo di calcolo calcolosi che l'ha colpita e non quella del rubinetto, spesso molto dura. Altrettanta attenzione per la dieta: il tuo veterinario può indicare quella appropriata per la patologia in corso. Integrerei anche la dieta con degli acidi grassi omega 3 omega 6 per prevenire e ridurre eventuali infiammazioni. Spero di esservi stato di aiuto, attendo vostri aggiornamenti. Un caro saluto a tutti.

