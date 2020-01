le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, ho acquistato un cucciolo di Bouldogue Francese, Paco, e solo dopo un paio di settimane ci siamo accorti che presenta sulla pancia un rigonfiamento di piccole dimensioni, come un piccolo acino di uva: io e mia moglie ci siamo molto preoccupati. Come ci dobbiamo comportare? Grazie per la sua solita professionalità e cortesia.

Maurizio e Silvia

Caro Maurizio lei e sua moglie potete stare tranquilli perché penso che la cosa più probabile sia quella che si tratti di una piccola ernia ombelicale.

Prima cosa da fare è quella di avere la conferma dal vostro veterinario di fiducia che vi potrà fare una diagnosi certa e valutare l'entità del problema. Intanto mettete il cane in piedi e poi una volta coricato passategli due dita della mano sull'addome e vedendo se la zona interessata è quella dell'ombelico.

Se infatti la porta erniaria (la parte della linea alba non perfettamente chiusa) è molto piccola, spesso non è necessario nessun tipo di intervento chirurgico,

Se invece l'ernia tenderà ad aumentare e il cucciolo avrà del fastidio se lo toccate in quella regione, per una possibile fuoriuscita di parte di un ansa intestinale, il vostro medico probabilmente valuterà la possibilità di un intervento chirurgico correttivo, per evitare problematiche più complesse in futuro.

L'intervento, se dovesse essere attuato, è rapido e di facile esecuzione, quindi non avete assolutamente nulla da tenere. Fate presente invece a chi vi ha venduto il cane della presenza di questa patologia e tenetelo informato sugli sviluppi.

Fatemi sapere tra un mese circa come procede ma soprattutto state tranquilli e vedrete che andrà tutto per il meglio. Un caro saluto a lei e sua moglie: mi raccomando date da parte mia una bella carezza al vostro Paco.

Martedì 28 Gennaio 2020

