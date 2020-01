le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, mi chiamo Massimo e le scrivo da Milano per chiederle delle informazioni sulla mia Yorkshire Isa di 4 anni. È capitato già 4-5 volte nell'arco di circa 6 mesi che durante la notte abbia degli scatti sia con il corpo ma facendo anche cedere un po' le gambe. Questo problema dura circa un paio d'ore per poi sparire. La prima volta che è capitato l'abbiamo portata dopo circa un'ora al Pronto Soccorso notturno, ma arrivati lì il sintomo era sparito. La seconda volta l'abbiamo portata da un'altra veterinaria che ci ha consigliato di fare delle analisi complete del sangue per vedere se c'erano delle infezioni ma tutto è risultato regolare. Lei potrebbe darmi delle indicazioni anche naturali? Grazie di cuorei. Cari saluti, Massimo e Cristina

Caro Massimo posso capire benissimo il suo stato di ansia. Purtroppo lo Yorkshire Terrier è tra le razze che vengono a volte colpite da problemi neurologici collegati all'epilessia. Con questo non voglio dire che la piccola Isa ne sia affetta ma, come in altre razze (Pastore Tedesco, Barboncino, Boxer, ad es.), può esserci una maggiore percentuale di casi.

Un aspetto importante da comprendere è come si manifestino questi scatti. Quanto durano esattamente? Sono molto intensi e prolungati? Il cane muove le zampe come se andasse in bicicletta? Digrigna i denti? Sbava molto mentre ha le sue contrazioni?

Dovrei anche sapere se tra le analisi del sangue sia stato effettuato anche un profilo metabolico che comprenda anche la glicemia, la calcemia, gli elettroliti.

Squilibri di questi valori possono anche produrre una sintomatologia analoga a quella della sua cagnolina. Allo stato attuale, in attesa di sue maggiori informazioni, vi posso consigliare intanto di utilizzare dei prodotti naturali per farla rilassare e verificare se magari possano essere sufficienti a far cessare la sintomatologia od almeno a farla ridurre.

Le somministrerei della Valeriana in confetti o in gocce utilizzando un dosaggio pediatrico, questo la sera, e poi anche dell'Ipericum alla 30 CH 3 globuli mattina e sera per 3 settimane. Se non si verificassero più gli episodi, continuerei con la Valeriana la sera e l'Iperico lo ripeterei dopo due settimane di pausa. Molto importante sarà anche seguire una dieta casalinga (esempio ricetta di oggi) ben integrata con degli alti dosaggi di acidi grassi omega 3 omega 6, e dei probiotici che permetteranno al cane di aumentare le sue difese per questa importante problematica. Spero di esserle stato utile e di avere al più presto sue notizie. Cari saluti a lei ed una bella carezza alla piccola Isa.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

