le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti grazie per tutto quello che fa per i nostri amici a 4 zampe. Io e mio marito abbiamo un gatto, Gedeone, detto anche GeGe, misto Persiano e Norvegese che presenta una lesione all'occhio probabilmente determinata da delle piante grasse che abbiamo in balcone. L'abbiamo portato in visita alla nostra veterinaria ma continua ad avere l'occhio semichiuso nonostante un collirio ed una pomata che gli mettiamo ormai tutti i giorni da più di una settimana. Possiamo fare qualcosa di diverso? Mettere qualcosa di naturale? Ci dobbiamo preoccupare? Le saremo grati: siamo molto preoccupati. Grazie per tutto il suo prezioso lavoro. Tanti saluti da noi.

Isabella e Ivano

Cari Isabella e Ivano direi sicuramente di riproporre al vostro medico veterinario di fiducia il caso dell'amato GeGe.

Infatti penso che sia necessario confrontarsi e valutare la possibilità di effettuare un consulto con un collega che si occupi, in maniera specialistica, di oftalmologia.

Gedeone potrebbe aver subito una lesione alla cornea e sarebbe quindi importante effettuare anche delle ricerche particolari come ad esempio il test della Fluorescina e poi magari utilizzare degli strumenti specifici come una lampada a fessura. In questa maniera si potranno evidenziare magari delle anomalie e fare sopratutto una diagnosi certa. Una volta accertata la lesione in maniera definitiva potrete effettuare una adeguata strategia terapeutica che porterà Gedeone a stare sempre meglio.

Nel frattempo potete utilizzare dei rimedi naturali locali come dei colliri alla Camomilla e alla Euphrasia, associati magari a dei rimedi omeopatici come della Calcarea Carbonica e dell'Arnica Montana per almeno 3 settimane. Proverei anche a passare ad una alimentazione casalinga naturale, a maggiore azione antinfiammatoria, a base di merluzzo o nasello, riso basmati e verdure.

Aggiungerei una adeguata integrazione a base di curcuma ed acidi grassi omega 3 omega 6 per cercare di abbassare il grado di infiammazione sia generale che locale. Spero di esservi stato utile e di avere presto vostri aggiornamenti. Vi saluto cordialmente e vi prego di dare una bella carezza da parte mia al caro GeGe.

riproduzione riservata ®

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA