le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti grazie prima di tutto per quello che fa per i nostri animaletti con i suoi preziosi consigli. Io e mio figlio Federico ci siamo decisi di chiedere il suo aiuto per il nostro Gigio, meticcio segugio di circa 7 anni che presenta un bozzo circolare sul fianco che ultimamente è cresciuto. La nostra veterinaria ha detto di tenerlo sotto controllo ed in caso di asportarlo, ma io e mio figlio abbiamo paura perché Gigio, quando è stato sterilizzato ha avuto una sorta di reazione allergica all'anestesia e ci ha messo almeno una settimana per riprendersi al meglio. Possiamo fare qualcosa di diverso per lui? Grati per la sua attenzione, cordiali saluti Silvia, Federico e Gigio

Cari Silvia e Federico cerchiamo di analizzare al meglio la situazione del vostro Gigio. Come prima cosa, vista la vostra descrizione e la foto che mi avete inviato della lesione direi di far ricontrollare il nodulo e valutare concretamente la possibilità di operare il cane.

Mi rendo conto che avendo avuto una brutta esperienza con la precedente anestesia siate in ansia, ma penso che parlandone con il vostro veterinario di fiducia si possano trovare le giuste contromisure affinché non si abbiano più reazioni particolari.

Infatti il collega che si occuperà dell'anestesia attuerà una nuova strategia terapeutica e vedrete che andrà tutto al meglio. Ovviamente sarà necessario che la valutazione per la chirurgia la faccia il collega che vi segue che magari vi prescriverà anche degli ulteriori accertamenti come degli esami del sangue ed una radiografia toracica prima di operare.

Sinceramente, visti tutti gli aspetti da voi descritti penso che l'intervento vada preso in seria considerazione anche per far effettuare poi l'esame istologico del nodulo per avere una diagnosi certa e poter poi decidere una strategia terapeutica adeguata.

Personalmente preferisco operare e fare una asportazione totale a tutto spessore per poi effettuare la ricerca istologica del campione in toto invece di fare dei prelievi bioptici che non sempre ci danno una diagnosi certa al 100%. L'intervento non durerà molto e vedrete che Gigio si riprenderà bene. Nel frattempo potete utilizzare dei rimedi naturali per prevenzione di queste problematiche come del Reishi o Ganoderma Lucidum e dell'Echinacea in capsule o polvere. Direi di associare anche una adeguata integrazione con degli acidi grassi omega 3 omega 6 per almeno 30 giorni. Un caro saluto a tutti.

