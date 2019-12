le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo per il mio gatto Gastone, siamese di 8 anni, che presenta da circa 10 giorni un gonfiore alla guancia. La mia veterinaria mi ha dato dell'antibiotico ed è stato un po' meglio ma ora a distanza di 3 giorni dalla sospensione della terapia si è rigonfiato. Possiamo fare qualcosa di naturale? Anche perché lui mangia sempre ma con un pochino di difficoltà e l'alito è molto più pesante Attendo con apprensione una sua competente e concreta risposta.

Ada e Gastone

Cara Ada le scrivo subito come vede perché nella sua lunga email (ho dovuto tagliarla un pochino) si capisce che è molto preoccupata per il suo amato gattone.

La collega ha trattato in maniera adeguata la possibile infezione ma penso che sia assolutamente il caso di riportarlo ed entrare nell'ordine di idee di fare delle indagini più approfondite come una radiografia della testa ed in caso di porre in sedazione Gastone per verificare al meglio le condizioni della sua bocca.

Potrebbe infatti esserci non soltanto un problema a un dente ma anche un interessamento osseo e in questo caso sarà forse necessario una estrazione dentale ed un curettage della placca dentale.

Tutto questo andrà fatto abbastanza velocemente anche per poter escludere altre possibili patologie più gravi ma sempre dopo esservi confrontati con il vostro medico veterinario di riferimento. Nel frattempo potrete utilizzare localmente dei gel alla Clorexidina o alla Calendula per ridurre la gengivite somministrando intanto della Arnica Montana per almeno una decina di giorni. Integrerei intanto anche la sua dieta, passando magari ad una dieta casalinga ben bilanciata, con degli alti dosaggi di acidi grassi omega 3 omega 6 per via orale.

Spero di esserle stato d'aiuto e di riavere presto le notizie che tutti vogliamo per il suo amato Gattone. Un caro saluto a lei e una lunga carezza a Gastone.

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

