le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti grazie per la sua bella rubrica settimanale che seguiamo sempre con molta attenzione sia io che mio figlio Federico. Ci siamo decisi a scriverle perché siamo abbastanza preoccupati visto che al nostro cane, Freddie, un simpatico mixer pastore tedesco per pastore belga di 7 anni, facendo un banale controllo annuale ecografia e analisi è uscito fuori un nodulo alla milza. Il nostro veterinario ci ha detto di ripetere le analisi e l'eco tra 1 mese visto che quest'ultime erano tutte okay, ma noi non siamo tranquilli anche se Freddie sta benissimo. Mio figlio poi è andato a leggere tante cose brutte su internet cercando su google e quindi è molto in ansia. Spero che lei possa esserci utile. Grazie di cuore. Cari saluti. Anna e Federico

Cara Anna per prima cosa non le nego che dovrei quanto meno avere molti più dati in più per darle delle risposte ben più precise (ad es. referti analisi, ecografia e scheda clinica) ma cercherò di aiutarla lo stesso.

Direi che la cosa migliore da fare sia quella di confrontarsi con il vostro medico veterinario di fiducia, lasciando stare il Dr. Google che spesso crea soltanto delle ansie se non gestito in maniera adeguata, con competenza ed equilibrio!

Federico avrà visto che c'è la possibilità che si tratti di una neoplasia splenica, cosa purtroppo possibile in un cane dell'età di Freddie, ma per averne la certezza sarà il caso di approfondire le ricerche. Ad esempio si potrebbe come già ipotizzato dal collega, ripetere la diagnostica per immagini, magari effettuando anche l'utilizzo di un contrasto (vedi C.E.U.S.) che ci permetterà di avere dei dati più importanti anche a livello del fegato.

Se ci dovessero essere dei forti dubbi, e intervenendo in tempi abbastanza rapidi, anche si trattasse di una neoplasia (ad es. un sarcoma) per il suo cane ci sarebbero delle buone opportunità. Ritengo quindi che la cosa migliore sia quella di affidarsi ad un lavoro di equipe che le permetta di ottenere nel minor tempo possibile delle risposte soprattutto poter stabilire quale sia la migliore strategia per il suo amato Freddie. Nel frattempo direi di curare particolarmente l'alimentazione, facendola il più naturale possibile ed integrandola magari con dei rimedi naturali come del Reishi o Gonoderma lucidum e dell'Aloe Arborescens o Miller da prendere ogni giorno per aumentare le difese immunitarie del suo caro cane. Integrerei il tutto con degli acidi grassi omega 3 omega 6 per migliorare la resistenza cellulare. Resto in attesa di vostre notizie e sono certo che andrà tutto per il meglio. Cari saluti a voi e una carezza a Freddie.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

