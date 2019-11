le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti seguendo tutte le settimane la sua bella rubrica io e mio marito ci siamo decisi a scriverle per la salute del nostro amico peloso, un gattone soriano di 3 anni di circa 6 kg di peso che da circa 1 mese presenta una sorta di peducolo/bolla su di un labbro: le invio anche una foto a riguardo. La nostra veterinaria ci ha dato del cortisone e ha detto di non mettere nulla localmente perché tanto si leccherebbe tutto. Ciccio, cosi lo chiamiamo per la sua struttura, e perché mangia sempre tanti croccantini di qualsiasi tipo, non migliora neanche un po'. Cosa ci consiglia? Le siamo tutti molto grati per quello che fa per noi tutte le settimane. Cari saluti da Giò, Francesca e Ciccio.

Carissimi Giò e Francesca, per quanto riguarda Ciccio direi per prima cosa di regolare e bilanciare al meglio la sua dieta per permettergli non soltanto di tornare a un peso forma. Ma anche di non avere anche dei motivi per scatenare delle ipersensibilizzazioni o delle allergie alimentari che possano poi sfogare anche in lesioni come quella che ha sul labbro.

Infatti, sviluppando una reazione infiammatoria prolungata, le lesioni cutanee possono essere pure una delle manifestazioni più comuni.

Potremo utilizzare anche una dieta casalinga a base di una sola proteina come del pesce o del tacchino. Farei comunque rivedere il gatto alla collega e cercherei con lei di confrontarmi anche sulla possibilità magari di valutare la possibilità di fare degli accertamenti diagnostici come ad esempio delle semplici analisi del sangue. In base alle risposte sarà il vostro veterinario di fiducia ad esprimere un parere ed ad esempio magari a consigliarvi una visita specialistica dermatologica.

Nel frattempo potrete utilizzare localmente dei prodotti naturali a base di Calendula, Propoli e Aloe che vi permetteranno di tenere la parte pulita e disinfettata senza nuocere all'animale. Per via generale potrete invece utilizzare del Ribes Nigrum e degli acidi grassi omega 3 omega 6 che vi permetteranno di ridurre e/o contenere il processo infiammatorio. Spero di esservi stato utile e se fosse necessario aggiornatemi e ricontatemi. Un caro saluto a tutti voi ed una bella carezza a Ciccio.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

