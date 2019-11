le anim@il

Gentile dottor Benvenuti, le scrivo per un consiglio in merito come in oggetto al caosche sto vivendo! Le spiego meglio abitiamo in un piccolo condominio alle porte di Lodi e un nostro vicino di pianerottolo ha cambiato compagna. Con il tempo sono arrivati alcuni gatti un cane poco dopo un altro cane e nel giro di pochi giorni un terzo cane . Questo ultimo arrivato si azzuffa con gli altri e scatena il finimondo si immagini le ore di abbaio e ululati vari che siamo costretti a subire molto spesso fino a tarda ora... Tutto questo succede solo ed esclusivamente quando sono lasciati soli credo che soffrono di senso d abbandono le abbiamo provate tutte con le buone con le lettere cercando un dialogo abbiamo solo ricevuto porte in faccia... chissà che lei ci possa dare dei suggerimenti alcuni stanno scendendo sul piede di guerra, ma non credo possa esser la soluzione Distinti saluti. Gio e condominio

Caro Gio, non nego che in queste situazioni servirebbe più un legale, ma visto che mi è piaciuto molto l'approccio dalla parte degli animali nel mio piccolo cercherò di aiutarvi a trovare dei punti di riflessione. Come prima cosa ovviamente cercherei di confrontarmi in maniera civile ed educata, facendo capire la visione animalista, con il vicino magari proponendogli un'assistenza comportamentale di qualche collega della zona.

Potrebbe, visto che gli animali vi piacciono, proporgli anche di aiutarlo in caso avesse bisogno di dare da mangiare ai suoi animali in sua assenza. Potrebbe essere un buon modo per aprire una nuova relazione tra vicini.

Nel frattempo mi assicurerei anche di valutare la questione, regolamento di condominio alla mano, magari con un legale di qualche associazione animalista, nella speranza che si possa intervenire in maniera bonaria, avendo però i pezzi di carta con i quali in caso discutere. Mi rendo conto che la situazione non sia facile da gestire, soprattutto se i proprietari non sono disponibili al dialogo o se magari altri condomini non hanno un atteggiamento pet-friendly come il suo, ma sicuramente io dei tentativi di mediazione, soprattutto nell'interesse degli animali li farei.

Cercate anche di trovare qualche altro condomino con la stessa apertura mentale e fate squadra, così il vicino capirà che non è lei il solo a cercare delle idonee e concrete soluzioni di convivenza civile. Nella speranza di esservi stato d'aiuto, vi saluto ed attendo aggiornamenti in merito.

riproduzione riservata ®

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA