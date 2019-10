le anim@il

Gentilissimo dottor Alessandro Benvenuti ringraziandola per i suoi consigli Le invio una richiesta di aiuto. Abbiamo un Jack Russell Terrier di 15 anni che ormai da maggio ha il problema di digerire male e di andare in diarrea con feci molli e a volte acquose. Mangia poco, molto svogliatamente rinnegando tutti i suoi piatti preferiti. Ha preso con molta fatica 4 giorni del Metronidazolo e con altrettanta fatica un antidiarroico ma ora non è più possibile farglieli assumere. Esami feci dal nostro veterinario del tutto negative. Quali potrebbero essere i motivi di questa sua sintomatologia, quali consigli può darci? Ringraziandola anche da parte di Pluto aspetto una Sua gentile risposta. Maurizio e Pluto

Caro Maurizio grazie per la sua fiducia e assiduità nel seguirci tutte le settimane. Per il suo amato Pluto penso che per prima cosa sia importante confrontarsi con il suo medico curante e chiedere di effettuare degli altri accertamenti che ci possano portare ad effettuare una diagnosi certa.

Mi riferisco ad esempio a delle analisi del sangue (profilo ematochimico completo ad es.) e magari una ecografia addominale. Queste nuove ricerche ci porteranno sicuramente delle nuove informazioni che ci potranno essere utili per stabilire una adeguata strategia terapeutica.

Nel frattempo passerei a una dieta casalinga a base di pesce o tacchino come proteina e che venga comunque formulata da un medico esperto di nutrizione. Inserirei anche una giusta ed equilibrata integrazione a base di acidi grassi omega 3 omega 6 e di probiotici e prebiotici che ci potranno indubbiamente aiutare nel mettere in equilibrio questo stato di disbiosi.

Vi consiglio di somministrare ad esempio del Kefir ( di acqua o di latte di capra) giornalmente per poter aiutare Pluto a ristabilire velocemente la sua situazione intestinale. Nel frattempo che facciate gli accertamenti diagnostici potrete utilizzare dell'Arsenicum Album e della Nux Vomica che potranno portare un probabile giovamento della problematica gastrointestinale. Spero di esservi stato d'aiuto; tenetemi aggiornato sugli sviluppi. Saluti a tutti.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

