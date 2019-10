le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti, mi sono decisa di scriverle per il mio amato Border Collie, Jason, che da quando ho iniziato a lavorare con dei ritmi molto alti e purtroppo non potendo portarlo con me, ha cominciato a creare dei problemi a casa (morde tappeti e mobili ad es.) e su se stresso (si mangiucchia l'estremità delle zampe) ferendosi anche in maniera considerevole. Ho fatto varie visite (terapia con cortisonici ed antibiotici), ma poi si ritorna al punto di partenza. Può aiutarmi con qualcosa di Naturale? Grazie di cuore per quello che farà per noi ma anche da parte di tutti quelli che come me la seguono tutte le settimane. Saluti cari. Michele e Costanza

Cari Michele e Costanza, cercherò di aiutarvi con il vostro amato cane. Da come mi avete fatto la descrizione anamnestica di Jason direi che strada da percorrere sia quella di intervenire con un'adeguata strategia terapeutica che vada a considerare non soltanto la parte organico-clinica ma anche psico-comportamentale.

Infatti da quanto sta succedendo al vostro Jason, probabilmente il cambio delle vostre abitudini quotidiane ha creato in lui uno stress che ha determinato tutte le sue problematiche. I Border Collie sono cani molto carichi di energia e necessitano di scaricarle quotidianamente come può accadere a dei bambini che una volta praticato dello sport migliorano anche sotto l'aspetto immunitario, stando all'aperto e vivendo insieme ad altri compagni.

Consiglierei comunque di affrontare l'aspetto comportamentale con il vostro veterinario di fiducia che magari vi affiderà ad un esperto comportamentalista per attuare una adeguata strategia comportamentale che passerà comunque attraverso una maggiore attività fisica e cognitiva. Consiglierei anche di passare ad una dieta antinfiammatoria di tipo casalingo-naturale da determinare in base alle sue richieste metaboliche attuali (peso, età, attività fisica, ad es.). Intanto localmente sulle ferite potrete applicare dei rimedi naturali in soluzione a base di Calendula, Tea tree Oil ed Aloe. Somministrerei anche degli integratori che possono aiutare anche per l'infiammazione, la capacità di rigenerazione cellulare e soprattutto la possibilità di aumentare le sue difese immunitarie.

Tutto questo avverrà integrando la dieta con degli acidi grassi omega 3 omega 6, dell'Echianacea e con del succo di Noni, il tutto da somministrare almeno per 3-4 settimane per poi continuare a cicli alternando i prodotti. Tutto questo ovviamente andrà effettuato sotto controllo medico del vostro medico veterinario di fiducia. Un saluto a voi e una carezza al vostro Jason.

riproduzione riservata ®

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA