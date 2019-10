le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti sia io che mia moglie Silvia la seguiamo tutte le settimane con molto interesse anche perché apprezziamo molto la sua visione green e naturale di affrontare le problematiche nei nostri animali. Le scriviamo perché abbiamo la nostra miciona anziana, europea tigrata tartarugata di 12 anni, Amelie, che presenta spesso una eccessiva lacrimazione con del siero mucoso ed a volte purulento. La puliamo sempre con una soluzione fisiologica ma non vorremmo metterle delle pomate cortisoniche o antibiotiche. Come possiamo aiutarla e soprattutto capire cosa abbia? Grazie della sua comprensione e di quello che fa per i nostri amici a 4 zampe. Cordiali saluti. Francesco e Silvia

Cari amici grazie per le vostre belle parole scritte anche se non vi nego tengo sempre a precisare che anche in un approccio naturale e olistico non vada perso l'obiettivo di una medicina basata sulla evidenza.

Questo per dirle che prima di tutto, e questo vale anche per la vostra amata Amelie, sarà necessario fare una diagnosi certa dopo un attento esame clinico ed eventuali esami diagnostici, ovviamente effettuati dal vostro medico veterinario di fiducia, per poter poi stabilire una adeguata strategia terapeutica.

Per Amelie, ad esempio, sarà bene valutare se sia necessario, vista anche la non più tenera età, avvalersi dell'ausilio di un consulto con uno specialista che possa, con i propri strumenti specialistici, se si tratti non di una banale congiuntivite ma magari di qualcosa di più complesso.

Intanto comunque attuerei un'azione di pulizia con dei semplici colliri e/o impacchi con camomilla ed euphrasia almeno 2-3 volte al di.

Valuterei insieme al vostro medico se ci possano essere dei problemi ostruttivi o di stenosi dei dotti lacrimali, che spesso possono causare problematiche come quella di Amelie. Se ci fosse la necessità, essendo in atto una piccola infezione, farei anche un tampone congiuntivale che ci permetterà di avere ancora più informazioni. Non dobbiamo comunque escludere la possibilità di attuare una terapia antibiotica nel caso ci fosse necessità .

Potete comunque intanto utilizzare per via generale dell'Echinacea in gocce e dell'Apis in granuli che potranno, somministrati per almeno un paio di settimane, sotto controllo medico, dare dei buoni risultati. Spero di esservi stato utile e se avete ancora bisogno non esitate a contattarmi. Un caro saluto a voi e una bella carezza ad Amelie.

riproduzione riservata ®

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA