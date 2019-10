le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo per la nostra cagnolina, Tricky, tipo volpino di 2 anni, raccolta per strada circa 6 mesi fa, che improvvisamente a fine luglio a cominciato ad avere delle crisi epilettiche. Noi l'abbiamo portata subito in clinica dove l'hanno sedata e poi hanno fatto dei primi accertamenti. Ha cominciato a prendere dei farmaci specifici ma continua ad avere crisi almeno ogni 3-4 giorni. Vogliono fare una risonanza magnetica ma abbiamo paura che possa avere dei problemi con l'anestesia. Ci può aiutare dandoci dei preziosi consigli visto che la seguiamo tutte le settimane. Grazie di cuore Saluti cordiali.

Federica e Anna

Care Federica e Anna grazie per la fiducia che riponete nei miei confronti.

Per affrontare una problematica come quella dell'epilessia bisogna prima di tutto avere più informazioni possibili sul paziente e purtroppo, nel vostro caso, essendo un cane raccolto per strada buona parte dell'anamnesi non possiamo averla.

Il cane dovrà essere seguito con dei controlli regolari dal vostro medico veterinario di fiducia ed effettuare non soltanto delle ricerche ematologiche che escludano delle componenti metaboliche che portino alle crisi. Se non ci sono delle alterazioni significative, nella mia esperienza, prenderei in esame anche la parte alimentare: infatti, come avviene anche in umana, molti casi possono essere accentuati se ad esempio ci siano delle reazioni di ipersensibilità ad alcuni alimenti (ad es. il latte ed i latticini). Altro aspetto da esaminare sono delle malattie parassitarie che andranno testate (ad es. Toxoplasma, Neospora etc..). La Risonanza Magnetica Nucleare è un indagine che ci permetterà di valutare le struttura encefalica e possibili alterazioni infiammatorie della stessa.

Il mio consiglio quindi, care amiche, è quello di affidarvi allo specialista neurologo e cercare di acquisire il maggior numero di informazioni possibili per poter attuare la migliore strategia terapeutica possibile. Resto in attesa di vostre notizie e vi auguro di poter ritrovare il prima possibile un giusto equilibrio per la vostra amata Tricky. Saluti cari.

riproduzione riservata ®

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA