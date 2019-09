le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti complimenti per la sua bella rubrica ricca di spunti e consigli, spesso anche green, decisamente preziosi. Io e mia figlia ci siamo decisi a scriverle per la nostra gattina, Rosa, di circa 6 mesi che abbiamo raccolto per strada tutto sommato in buone condizioni a luglio. È carinissima, europea, un po' ancora impaurita che però da quando l'abbiamo adottata presenta sempre delle feci molto brutte, spesso con notevole muco. Il veterinario del mare ci ha fatto fare analisi delle feci e aveva coccidi e ascaridi poi trattati e antibiotici. Siamo tornati a casa a Milano ma lei spesso continua ad avere le feci molli con muco. Ci può aiutare? Le saremo grati se potesse risponderci in maniera da poter far del bene alla gattina. Grazie ancora e saluti cordiali. Augusto, Silvia e Rosa

Cari amici per la vostra Rosa bisognerebbe prima di tutto come sia la sua situazione clinica attuale e se questa sua disbiosi che eziologia abbia (ad es. ancora parassiti, batteri, funghi).

Per fare questo quindi porterei la gatta in visita dal vostro veterinario di fiducia e valuterei se sia il caso, oltre di ripetere l'esame delle feci (chimico-fisico, Parassitologico compresa la Giardia), altre indagini collaterali come esami del sangue ed una ecografia. Soltanto fatta una diagnosi certa potremo stabilire una strategia terapeutica Convenzionale o Non Convenzionale associata ovviamente anche ad una dieta appropriata non infiammatoria magari integrata nella giusta maniera.

Darei infatti delle quantità appropriate di Prebiotici e Probiotici associate anche a degli acidi grassi omega 3-6-e 9 che aiuteranno Rosa ad uscire da questa fase importante di infiammazione. Come rimedi naturali potremo utilizzare della Tormentilla e dell'Arsenico Album magari associati anche a delle somministrazioni quotidiane adeguate di Aloe Barbadensis e di Tintura madre di Agrimonia.

Tutto questo ovviamente andrà effettuato sotto controllo medico che potrà individualizzare la terapia in base al suo stato clinico. Come dieta attuerei una casalinga a base di Nasello o Coniglio con del riso basmati e dell'olio di cocco integrati a dovere con un polivitaminico ricco di taurina. Potrete utilizzare anche una dieta pronta dando la preferenza però per un umido meno ricco di fibre. + Spero di esservi stato utile e per qualsiasi cosa non fatevi problemi e ricontattatemi. Un caro saluto a tutti e una carezza a Rosa.

riproduzione riservata ®

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA