le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, prima di tutto grazie per i suoi consigli, sempre così preziosi per i nostri amici a 4 zampe. La sua rubrica è sempre piena di notizie utili e quindi vorrei presentarle una mia problematica legata al mio gatto Siberiano, sterilizzato, Fyodor, di 5 anni che presenta spesso cistiti e nonostante la dieta specifica per la patologia della nota casa di alimenti per gatti, presenta spesso delle recidive ed è a rischio operazione. Come possiamo comportarci? Possiamo curarlo con dei fito-terapici, con dell'omeopatia o qualsiasi altra cosa naturale? Ringraziandola per la sua attenzione spero in una sua cortese risposta.. Cordiali saluti. Cristina

Cara Cristina la ringrazio per la sua lettera che ci stimola nel fare sempre meglio. Ora venendo a Fyodor proverò come al solito a mettermi al vostro fianco, come un amico, e di consigliarvi al meglio, vista la problematica da affrontare.

Ritengo che la prima cosa da fare sia quella di effettuare una ecografia che vi permetterà di valutare al meglio la patologia e potrà dare un quadro più ampio. Tutto questo dopo ovviamente aver fatto una accurata visita clinica dal vostro medico veterinario di fiducia.

Una volta accertata la reale situazione (potremo osservare renella o di calcoli; dimensioni e posizione dei possibili calcoli; presenza di cistite, etc.) potremo ripetere un semplice esame completo delle urine per valutarne i vari parametri (ad es. presenza di sangue, proteine, leucociti, ph acido o basico).

Se necessario faremo anche un esame completo ematologico per verificare ulteriori alterazioni organiche. Solo a questo punto potremo fare una valutazione terapeutica sia convenzionale che non convenzionale. In entrambi i casi dovrà essere seguita da un medico veterinario che possa impostare una seria terapia per risolvere la patologia in atto o in caso decidere per la pratica chirurgica. Intanto potrete utilizzare prima di tutto dell'acqua minerale da bere (bassa concentrazione di calcio e un residuo fisso basso), e una integrazione con dei prodotti in commercio in pasta orale, nei quali ci siano anche degli acidi grassi omega 3 omega 6.

Potremo somministrare anche dei fitoterapici, come del Solidago e dell''Equiseto o dei rimedi omeopatici (Cantharis o del Berberis) ma come dicevo prima bisogna far visitare il gatto in maniera approfondita ed olistica. Fatemi conoscere gli sviluppi e teniamoci in contatto. Un cordiale saluto a lei e a Fyodor.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

