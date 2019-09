le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti grazie prima di tutto per tutti i suoi preziosi consigli. Io e mia figlia siamo state in vacanza per più di un mese in montagna con la nostra cagnolina di ormai quasi 15 anni che si chiama Marta. La nostra vecchietta, come la chiamiamo noi, è stata veramente bene: sembrava rinata e anche le passeggiate le affrontava con maggior vigore. Le scrivo perché Marta da quando siamo rientrati ormai da una decina di giorni e abbiamo ripreso i nostri ritmi lavorativi è sempre in ansia, è agitata, abbaia e ogni tanto ulula pure, cosa che non ha mai fatto prima. Ne abbiamo parlato con la nostra veterinaria e lei ci ha detto che può essere la vecchiaia e ci ha consigliato di fare delle analisi e dei calmanti come cura quando stiamo fuori. Vorrei un suo prezioso ed affidabile consiglio, magari anche di tipo naturale. La ringraziamo tanto se ci risponderà presto perché siamo tanto preoccupate. Cordiali saluti. Francesca e Silvia

Care Francesca e Silvia grazie per la vostra attenzione. Prima di tutto non vi nego che dovrei avere molti più dati anamnestici della vostra Marta per capire se questi atteggiamenti siano accompagnati anche da altri sintomi (ad es. beve di più? nausea? Tosse? cosa mangia e come? Analisi recenti? Patologie avute?). Riguardo ai suoi disturbi di comportamento possono essere dovuti a delle problematiche neurologico degenerative da appurare o anche a dello stress post-vacanza.

Infatti dobbiamo sapere che anche per il cane il rientro a casa rischia di trasformarsi in un momento di stress emotivo dopo intere giornate trascorse insieme al proprietario e alla famiglia, con tanto tempo passato all'aperto a giocare insieme o facendo attività divertenti e cognitivamente complete.

Trovo che la cosa migliore sia comunque quella di effettuare delle analisi di controllo, come consigliatovi anche dalla collega, per verificare se ci siano delle alterazioni importanti o meno: visto anche la non più tenera età un controllo almeno una volta l'anno con un profilo emato-biochimico e quantomeno consigliabile come prevenzione.

Tutto questo vi porterà a una diagnosi certa fondamentale per la strategia terapeutica da seguire. Potrete intanto comunque somministrare dei rimedi naturali per ridurre questa sintomatologia a base di Fitoterapici come il Biancospino, L'Iperico, la Passiflora e della valeriana ma anche dei semplici fiori di Bach ( reduce remedy ad esempio) o dei Fiori Australiani (Emergency ad es.), il tutto ovviamente sotto stretto controllo del vostro medico curante di fiducia. Tenetemi informato sugli sviluppi e date una bella carezza a Marta da parte mia. Saluti cari.

Martedì 10 Settembre 2019

