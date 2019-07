le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo per chiederle consigli sul mio gatto Persiano Raja: da almeno 3 settimane ha dei problemi alla coda. Che si è riempita di crosticine e gli manca il pelo in più parti. La mia veterinaria ha dato una cremina al cortisone che non ha fatto molto. Raja ha circa 7 anni e gli piacciono tantissimo mangiare delle scatolette al manzo. Ho notato che dopo un po' che ha mangiato, si morde violentemente la coda. Da circa una settimana gli sono venute anche delle crosticine sotto il mento e ai lati delle orecchie. Mi può consigliare qualcosa di naturale? Grazie per la sua rubrica. Saluti da Silvia

Cara Silvia sono molto dispiaciuto per Raja, ma ritengo che per migliorare le condizioni del gatto dovrà rivedere molte cose sulla sua gestione. Il Persiano infatti è un gatto che spesso presenta dei problemi alla cute e per prevenire queste patologie bisogna curare la pulizia del mantello e attuare una giusta ed equilibrata dieta. Per quel che riguarda la tolettatura bisogna abituarlo ed educarlo a farsi spazzolare tutti i giorni per non far formare dei nodi che nel tempo creano delle vere e proprie matasse quasi impossibili da sciogliere. Il formarsi di questi accumuli di pelo difatti non permette alla pelle di respirare e favorisce quindi l'insorgenza di quelle patologie dermatologiche sostenute da batteri anaerobi (vivono in assenza di ossigeno), di lieviti, parassiti.

Poi una dieta adeguata. Dovremo quindi, sotto controllo medico, attuare un'alimentazione che aiuti a prevenire l'inizio di dermatopatie o di altri disturbi metabolici.

Formuleremo allora una dieta equilibrata con un giusto apporto di proteine, carboidrati, grassi, vitamine. Le cause del suo prurito potrebbero essere varie: da una parassitosi da pulci o acari a un'infezione da batteri o funghi, o anche una forma di allergia o intolleranza a quel che mangia. Una volta fatta la diagnosi potremo attuare una terapia idonea che ci permetterà di risolvere completamente il problema del tuo gatto. Quanto alla dieta, gli darei del nasello o merluzzo, verdure tritate (zucchine e carote) e del riso integrale, tutto lessato, più 2 cucchiaini di olio di semi per almeno 3-4 settimane. Potremo alternare o sostituire il tutto anche con dei prodotti dietetici a base di pesce.

Utilizzerei anche degli integratori polivitaminici per gatti a base soprattutto di vitamina A, E e di Taurina. Allo stato attuale tenere pulite le ferite con dell'acqua e sale e/o dell'Euclorina (1 bustina sciolta in un lt. di acqua ,applicazioni 3 volte al di ) e applicherei a Raja un collare Elisabetta per non permettergli di leccarsi e mordersi. Una volta avuti i risultati degli accertamenti datemi sue notizie. Saluti.

riproduzione riservata ®

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA