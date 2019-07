le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti io e i miei 3 figli leggiamo tutte le settimane la sua rubrica dalla quale attingiamo tante notizie e informazioni utili. Abbiamo deciso di scriverle perché la nostra cagnolina Minou, meticcia di 4 anni e mezzo, presenta delle crosticine proprio sotto al collo che prima erano superficiali ma adesso, a distanza di una decina di giorni, sono diventate profonde e sanguinolente. Lei ha molto prurito e si gratta in maniera compulsiva. L'abbiamo disinfettata con del citrosil ma sembra peggiorare di giorno in giorno Possiamo fare qualcosa anche e soprattutto di naturale per aiutarla? Ada e Minou

Cara Ada grazie per le belle parole che danno sempre tanta energia. Cercherò di aiutarvi anche se non nego che mi servirebbero molti più dati anamnestici (tipo di dieta? trattamenti antiparassitari? Ambiente dove vive e se con altri animali, gatti ad esempio?) per potervi dare dei riferimenti precisi riguardo la strategia terapeutica da intraprendere.

Per prima cosa consiglio comunque di consultare il vostro medico veterinario di fiducia per poter verificare ad esempio se ci sia la presenza di parassiti cutanei su Minou (Pulci?) o magari delle problematiche legate all'alimentazione non adeguata (Ipersensibilità alimentare?).

Basta infatti un inizio di dermatite per una di queste possibili cause ed il cane comincerà ad avere un prurito notevole che lo porterà ad auto lesionarsi grattandosi ferocemente. Una volta accertato quale sia la causa affronterei la parte dietetica passando magari o ad una dieta casalinga ( ad esempio puoi vedere anche quella di oggi nel box ricette) o con un mangime dietetico monoproteico specifico per dermatopatie.

Nel frattempo utilizzerei delle sostanze naturali per uso locale per facilitare l'azione antisettica e riparatrice della cute: mi riferivo a delle soluzioni di Calendula e Aloe da applicare almeno 2-3 volte al di per poi applicare sempre localmente anche delle creme o gel a base di Tea tree Oil e Propoli.

Ovviamente se si dovesse trattare di una reazione ad esempio alla presenza di pulci sarà necessario debellarle per evitare che il loro contatto scateni ulteriori reazioni locali. Per via generale potrete somministrare dei rimedi naturali come dell'Apis Mellifica omeopatizzata o dell'Astragalo in estratto secco per almeno 2-3 settimane. Spero di esservi stato d'aiuto e di risentirvi presto per le news su Minou. Un caro saluto a tutti.

riproduzione riservata ®

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA