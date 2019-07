le anim@il

Gentile dottor Benvenuti, la seguo ormai con tanto interesse da anni e la ringrazio per tutto quello che fa per noi amanti degli animali. Le scrivo per dirle che il mio Bulldogue Francese, Boss, di circa 6 mesi, ogni volta che fa il suo bisognino nell'ultima parte fa sangue e quindi io mi preoccupo, anche se la mia veterinaria dice che non è niente. Io non sono molto tranquillo e vorrei sapere gentilmente da lei se posso fare dell'altro per approfondire e risolvere il disturbo. Spero vivamente in una sua rapida e completa risposta, grazie. Antonello

Caro Antonello, grazie per la fedeltà e per le parole di apprezzamento. Per aiutarla al meglio non nego che mi servirebbe una anamnesi più dettagliata del tuo amato Boss (ad esempio ha eseguito analisi delle feci e/o profilassi vaccinale?) soprattutto per poter dare concretamente una mano nell'attuare la migliore strategia.

Tuttavia, come al solito, mi accontenterò dei pochi dati inviatemi per darvi quanto meno dei consigli sul da farsi. Come prima cosa parlerei serenamente con il medico veterinario al quale si è affidato e gli confiderei tutte le tue preoccupazioni per cercare di organizzare un programma che possa portare alla soluzione nei tempi più rapidi possibili della problematica.

Personalmente comincerei con un controllo delle feci sia da un punto di vista chimico-fisico ma soprattutto parassitologico (per escludere ad es. ascaridiosi, giardiasi o coccidiosi) che ci daranno delle notizie interessanti sullo stato del cane.

Direi di valutare anche la possibilità di modificare la dieta, anche perché per mia esperienza personale il Bulldog Francese è una di quelle razze più sensibili ai problemi di digeribilità e di intolleranza alimentare.

Se tutte queste considerazioni e possibili accertamenti, certamente preceduti da un attento esame clinico, non portassero ad una diagnosi sarà allora il caso di allargare il campo degli accertamenti con delle analisi del sangue ed una ecografia. Comunque caro Antonello stia tranquillo perché vedrà che già con le prime verifiche e con un cambio di dieta, Boss avrà dei notevoli benefici. Integrerei comunque con fermenti lattici specifici per cani, per arricchire la flora batterica intestinale e per migliorare la sua funzione digestiva. Potrebbe aggiungere anche un rimedio omeopatico come della Nux Vomica 30 CH 3 granuli 2 volte al dì per un paio di settimane che gli darà un sicuro giovamento. Tenetemi aggiornato sugli sviluppi. Cari saluti a tutti.

riproduzione riservata ®

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA