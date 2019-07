le anim@il

Caro Dottor Alessandro Benvenuti le scrivo per il mio cagnone Mask, Setter incrociato con un pastore tedesco di 6 anni che soffre da tempo di un infiammazione ad un orecchio. Ho messo tante gocce ma gli esce sempre del liquido nerastro e non riesco più a vederlo soffrire in questo modo. Noi come lei cerchiamo di fare anche tutte le terapie nel modo più naturale possibile e quindi vorrei un suo capace consiglio green! Grazie per il suo aiuto e per la sua bella rubrica, punto di riferimento importante per noi amanti degli animali. Un grande e caloroso saluto da tutti noi.

Luigi, Franca

e Mask.

Cari Luigi e Franca grazie per le vostre belle parole che ci danno forza a continuare ad essere sempre sul pezzo ogni settimana!

Indubbiamente penso che la prima cosa da fare nel vostro caso sia quella di portare Mask dal vostro Medico Veterinario di fiducia per fargli fare un bel tampone per analizzare e verificare al meglio il tipo di infezione con cui abbiamo a che fare in modo da poter scegliere la cura im modo più consapevole.

Dalla tua descrizione potrebbe essere una forte otite parassitaria ma spesso si tratta di forme anche miste, batteriche e parassitarie, che possono richiedere anche dei trattamenti antibiotici generali. Se fossi in te controllerei anche la dieta che farei a base di pesce, riso, verdure ed olio di cocco. Integrerei il tutto con degli acidi grassi omega 3 omega 6 bilanciati e aggiungerei dell'Arnica e dell'apia Mellifica come azione antinfiammatoria naturale.

Localmente potete per il momento applicare delle gocce a base di Calendula, Aloe e Tea tree oil che potranno dare una certa azione antinfiammatoria ed antidolorifica e così lenire il fastidio del vostro amato Mask, in attesa della giusta diagnosi per adottare soluzioni più mirate. Fatevi seguire dal vostro veterinario nel trattamento ed eseguite i controlli almeno dopo una settimana di terapia. Spero di essere stato di aiuto: tenetemi aggiornato sugli sviluppi.

Un cordiale saluto a tutti voi ed al vostro amato Mask.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

