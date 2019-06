le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti, le scrivo perché la seguo tutte le settimane e vorrei parlarle di Ali, cucciola di Labrador: è con me da 3 mesi, ma ne ha 10. Salvo rare occasioni, presenta sempre le sue feci non molto formate: penso di aver fatto un po' casini con l'alimentazione! Ho cominciato con un mangime poi non avendo una buona opinione di questa marca ho provato un altro e poi un altro ancora sempre di buona qualità e consigliatomi dalla mia veterinaria. Purtroppo da qui sono cominciati i problemi. Dopo i vari trattamenti sono tornata nel frattempo le ho dato per un periodo un famoso e costosissimo monoproteico: ma il risultato è sempre lo stesso. Dimenticavo: la signorina ha pure il vizietto di mangiare le feci di altri cani, erba, legnetti, pigne e quant'altro...

Cara Cecilia, purtroppo molti cani, soprattutto della razza di Ali, che hanno sofferto di parassitosi come la Guardia e i Coccidi si portano poi dietro delle ripercussioni importanti a livello gastrointestinale.

A questo probabilmente si sono evidenziate anche delle ipersensibilità alimentari e/o intolleranze alimentari e quindi tutto ciò provoca una sintomatologia gastroenterica quasi cronicizzata. In questi casi lavorerei sulla ricostruzione di uno stato di eubiosi dell'intestino che in questo momento è molto danneggiato.

Si confronti con il suo veterinario di fiducia e valutate la possibilità di effettuare delle ricerche più approfondite come ad es. una ecografia addominale per poi valutare, se ci fosse esigenza, anche di eseguire un'endoscopia.

Nel frattempo comunque farei delle semplici analisi del sangue di routine e ripeterei le analisi complete delle feci. Personalmente cerco di effettuare anche delle analisi particolari che mi danno delle utili informazioni per verificare quali siano gli alimenti e gli additivi che possano dare infiammazione al cane che devo seguire. Passerei sicuramente, in base alle informazioni avute dagli accertamenti, ad una dieta casalinga specifica e facilmente assorbibile che mi permetta di curare la disbiosi intestinale. Farei molta attenzione alla scelta dei carboidrati cercando di utilizzare una dose adeguata ma soprattutto di alta digeribilità e basso indice glicemico. Stesso discorso vale per la proteina che sceglierei di alto valore biologico e nutritivo. Per far questo affidati ad un collega esperto di Nutrizione.

Inserirei anche delle sostanze fitoterapiche come del Timo, Tiglio e Malva (anche in infuso) associata a dell'Aloe in succo e magari dei rimedi come dell'Arsenicum Album 30 CH e della Nux Vomica in granuli. Un saluto e una carezza ad Ali.

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

