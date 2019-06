le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti io e mia moglie abbiamo 2 gatti, una femmina, Penny, e un maschio, Fred, sterilizzati ma anche 2 cani da caccia. Il nostro problema è che il gatto che ho dentro casa, (l'altra vive invece quasi sempre in giardino), ha un problema di pelle, perché quando viene infestato dalle pulci, gli si formano delle crosticine in tutto il corpo, metto a tutti mensilmente un antiparassitario in spray , compresi i cani. Le chiediamo gentilmente se c'è qualcosa per evitare tutto questo, perché il gatto soffre per il prurito che gli provoca, dandogli anche qualcosa di naturale. Grazie e complimenti per la sua bella rubrica. Franco e Lucia

Cari Franco e Lucia il problema che presenta il vostro gatto è molto frequente non solo nei gatti, ma anche nei cani. Infatti vivendo insieme, in promiscuità, cani e gatti, le parassitosi possono essere trasportate da un animale all'altro. Le ferite e le crosticine che avete visto sulla pelle di Fred sono dovute all'allergia che le pulci stanno determinando con la loro presenza. La prima cosa da fare è quella di controllare per bene tutti gli animali e verificare se siano presenti dei parassiti esterni (pulci, zecche, acari), trattare con degli antiparassitari adeguati e fare anche una profilassi ambientale, necessaria per scongiurare la presenza di uova o larve. Vi consiglierei anche di fare eseguire un esame delle feci, perché spesso parassitosi esterne sono accompagnate da parassiti gastrointestinali (come la taenia spp o gli ascaridi).

Altro aspetto da valutare è l'alimentazione che può spesso avere una notevole importanza e determinare una dermatite forforacea con croste sulla cute. A questo riguardo, sarebbe ottima la scelta di fare una dieta a base di pesce lessato con verdure e riso per almeno un mese e valutare se vi è un importante cambiamento nel pelo.

Utilizzerei anche degli integratori a base di biotina e taurina, e/o degli acidi grassi omega 3 omega 6 che daranno un ottimo aiuto per la ricostruzione della cute. Potrete anche mettere sulle lesioni dei gel o creme a base di Calendula e Aloe. Vi consiglio anche un metodo naturale che abbia un'azione tonica per la pelle. T

agliate un limone a fettine sottili con la buccia e buttatelo in mezzi litro di acqua portata quasi ad ebollizione. Lasciate il tutto in infusione per almeno 12 ore, coprendo il recipiente. Levate poi il limone e mettete il liquido in un nebulizzatore e spruzzalo almeno una o due volte al dì sul manto del tuo gatto e dopo averlo massaggiato per almeno 5 minuti pettinalo con un pettine a denti stretti. Fatemi avere vostre notizie e se vi servono degli altri consigli non esitate a ricontattarmi. Saluti.

