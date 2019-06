le anim@il

Caro dottor Benvenuti, io e mia moglie Silvia la ringraziamo per i suoi consigli, sempre preziosi per i nostri due piccoli amici pelosi. La sua rubrica è sempre piena di informazioni utili. Ho visto che aiuta anche tante associazioni a sistemare nel migliore dei modi i propri animali in difficoltà. Vorrei presentarle ora una problematica legata al mio gatto Mao, trovato 7 anni fa per strada, che presenta calcolosi da struvite e nonostante la dieta con la s/d della nota casa di alimenti per gatti, non sta mai bene ed è a rischio operazione. Posso curarlo con l'omeopatia o qualsiasi altra cosa naturale? Grazie di cuore per quello che fa, attendo una sua gentile risposta. Cari saluti da tutti noi.

Claudio, Silvia e Mao

Caro Claudio, la ringrazio per le sue belle parole che sono un ottimo stimolo per continuare su questa strada. Riguardo al vostro Mao cercherò come al solito di mettermi al vostro fianco, come un amico, e di consigliarti al meglio, vista la problematica da affrontare. Penso che la prima cosa da fare sia quella di confrontarvi con il vostro veterinario di fiducia per poter poi effettuare una ecografia che vi permetterà di valutare al meglio la patologia e potrà darci un quadro più ampio. Una volta appurata la situazione (presenza di sola renella o di calcoli; dimensioni e posizione dei possibili calcoli; presenza di cistite, etc.), potremo ripetere un semplice esame completo delle urine per valutarne i vari parametri (ad es. presenza di sangue, proteine, leucociti, ph acido o basico).

Solo a questo punto potremo fare una valutazione terapeutica sia convenzionale che non convenzionale. In entrambi i casi dovrà essere seguita da un medico veterinario che possa impostare una seria terapia per risolvere la patologia in atto o in caso decidere per la pratica chirurgica.

Nel frattempo posso consigliare di utilizzare prima di tutto dell'acqua minerale da bere (bassa concentrazione di calcio e un residuo fisso basso), e una integrazione con dei prodotti in commercio in pasta orale, nei quali ci siano anche degli acidi grassi omega 3 omega 6. Potremo somministrare anche dei fitoterapici, come dell'Equiseto o dei rimedi omeopatici (Cantharis, Sabal o del Berberis) ma come dicevo prima bisogna vedere l'animale nel suo insieme. Fatemi sapere gli sviluppi e se sarà necessario risentiamoci. Un cordiale saluto a voi e una carezza a Mao.

riproduzione riservata ®

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA