le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti circa 6 mesi fa ho preso un fantastico Maine Coon che ora ha fatto circa 10 mesi. Da circa una settimana Max, così si chiama, non gioca più, sembra disinteressato al gioco, dorme molto e sembra essere in sofferenza. L'unica cosa che è rimasta uguale è il suo appetito e le molte volte che va a bere acqua (mi svuota continuamente la ciotola). Le premetto che prima era un gattino molto vivace (pure troppo). Quale potrebbe essere la causa? Sono molto preoccupata. La prego di rispondermi e consigliarmi al meglio. Grazie e cari saluti Federica

Cara Federica, penso proprio che sia il caso di non sottovalutare i sintomi che mi ha descritto e di parlarne al suo veterinario di fiducia. Infatti una visita clinica approfondita ci permetterà di valutare la possibilità che ci possano essere delle patologie in atto, a volte anche non gravi.

La cosa che mi preoccupa maggiormente e che a mio avviso andrebbe tenuta sotto stretto controllo, è il fatto che il gatto beva veramente tanto e che sembri come addormentato. Questi sintomi devono essere presi in seria considerazione per escludere patologie a livello renale.

Per questo, parlandone con il suo veterinario, sarebbe forse il caso di fare delle indagini diagnostiche come ad esempio una ecografia addominale. Che permetterebbe di osservare al meglio sia la morfologia che la funzionalità dei due reni, escludendone anche possibili patologie congenite (vedi rene policistico).

Altro esame che potrebbe essere utile è un controllo ematologico per poter valutare le condizioni generali del suo amato Max (ad es. un profilo emobiochimico completo) da un punto di vista metabolico. Il tutto ovviamente andrebbe effettuato in un'ottica di medicina preventiva e sempre dopo un attento esame clinico del proprio medico veterinario curante, che valuterà le varie possibilità di iter diagnostico. Personalmente cerco sempre di affrontare qualsiasi problema e qualsiasi patologia, condividendo le mie idee con il proprietario ma agendo sempre nel minor tempo possibile valutando insieme tutte le possibili vie diagnostiche e terapeutiche, siano esse convenzionali o non convenzionali (ad es. omeopatia, fitoterapia).

Quindi in sostanza, non ci fasciamo la testa prima di essercela rotta! ma andiamo ad analizzare al meglio lo stato di salute del nostro animale sapendo che prima sappiamo quale sia il problema. Un caro saluto a lei e al suo Max.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

