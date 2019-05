le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo insieme a mia moglie perché la leggiamo tutte le settimane e vediamo come possono essere utili i suoi consigli. Vengo al punto: abbiamo adottato una cagnetta molto dolce ma paurosa e nonostante l'utilizzo di feromoni e fiori di Bach non abbiamo avuto grossi miglioramenti, soprattutto quando dobbiamo portarla in macchina. Prima di passare a dei veri e propri psicofarmaci, come consigliatoci dal farmacista, cosa possiamo fare? La ringraziamo per il suo aiuto e le auguriamo buon lavoro.

Ivano e Daria, e

anche Baguette

Cari Ivano e Daria bravissimi nell'adottare una cagnolina che aveva sicuramente bisogno di tanto amore e rispetto.

La prima cosa da fare è quella, permettetemi di dire, di confrontarsi con il vostro medico veterinario di fiducia per capire se ci sono anche delle problematiche organiche che possano accentuare la situazione comportamentale (ad es. problematiche gastroenteriche).

Se tutto ciò venisse escluso dovrete a mio modesto parere affrontare un percorso terapeutico comportamentale che deve esservi prescritto da un veterinario esperto in comportamento.

Ci sono infatti delle strategie comportamentali basate sull'aspetto cognitivo che portano veramente a degli ottimi risultati nel campo delle paure o fobie.

Personalmente affianco sempre anche un percorso alimentare associato a dei rimedi naturali che comunque vanno visti caso per caso.

Potrete comunque intanto che prenotate un consulto comportamentale, somministrare anche dei fitoterapici composti a base di Passiflora, Biancospino e Valeriana che vi permetteranno quanto meno di abbassare la soglia di emotività del vostro cane Spero di avere presto vostre notizie e che la piccola Baguette possa stare sempre meglio in tempi tutto sommato rapidi. Un caro saluto.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

