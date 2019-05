le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, ho deciso di scriverle perché io e mio figlio Luca leggiamo sempre la sua rubrica. Abbiamo un cane meticcio, Raja ha circa 2 anni, che da un po' di tempo, si mordicchia tanto i polpastrelli dietro le zampe. Inoltre ha un'arrossamento sotto il mento. Chiaramente l'ho portato dalla nostra veterinaria, ma volevo sapere da lei un consiglio sul comportamento da attuare con mia madre con cui vive 24h al giorno, e del cane. Devo punirlo quando si rosicchia così le zampe? E secondo il suo autorevole parere perché lo fa? Spero di averLe dato informazioni sufficienti. Grazie. Un caro saluto e buon lavoro.

Francesca e Luca

Cara Francesca, grazie prima di tutto per la fiducia da lei riposta nella mia rubrica. La prima cosa che mi sento di dirle e che le punizioni in questi casi (e direi quasi sempre in assoluto) non portano a nulla.

Il suo Raja infatti si morde le zampe perché ha un notevole prurito e noi dobbiamo cercare di trovarne la causa scatenante. Spesso queste dermatiti pruriginose possono essere su base allergica e poi vengono ad essere complicate dall'azione di batteri o parassiti (molto frequenti nei periodi caldo-umidi).

Si confronti con il suo medico veterinario di fiducia e valutate insieme la possibilità possibilità di eseguire degli accertamenti diagnostici (ad es. esami del pelo e del sangue) che ci possano dare delle indicazioni diagnostiche. Intanto direi di applicare un collare elisabettiano al suo cane che gli permetterà di mangiare e bere ma allo stesso tempo gli impedirà di provocarsi delle auto-lesioni mordendosi.

Una volta che avremo determinato la causa (Allergia? Dermatite parassitaria? Dermatite da Stafilococco?), potremo finalmente prescrivere una terapia mirata e risolvere il prurito di cui il suo povero cane sta soffrendo. Se gli esami dovessero escludere una causa dermatologica primaria dovremo allora prendere in considerazione anche l'aspetto comportamentale del suo cane ma per queste valutazioni non le nego che avrei bisogno di molti più dati di quelli che lei mi ha fornito.

Nel frattempo comunque attui una dieta poco allergizzante (veda ricetta di oggi) a base di riso integrale, pesce o tacchino, verdure ed un bel cucchiaio di olio di semi di lino; potrebbe utilizzare anche degli integratori a base di acidi grassi e/o biotina, per il ripristino delle migliori condizioni della cute del suo Raja. Mi tenga informato sugli sviluppi e non esiti a ricontattarmi se ne avesse bisogno. Cordiali saluti.

Martedì 14 Maggio 2019

